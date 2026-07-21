Il giornalista di La7, corrispondente da Washington, è morto a 50 anni a causa di un malore. Un collega ha ricordato che sapeva raccontare le notizie con precisione e allegria.

Il giornalista di La7 Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington, è morto per un malore all’età di 50 anni. Gerardo Greco, di lui, ha detto: “Sapeva raccontare le cose con precisione, ma anche con allegria”. David Parenzo si è detto “sconvolto” dalla notizia: “Era un vero amico”. Daniele Compatangelo è morto per un malore a 50 anni Il ricordo di Gerardo Greco per Daniele Compatangelo Il ricordo di David Parenzo Daniele Compatangelo è morto per un malore a 50 anni Daniele Compatangelo è morto all’età di 50 anni nella serata di lunedì 20 luglio. La causa del decesso, come confermato dal Tg di La7, emittente per cui lavorava, è un malore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniele Compatangelo ricordato su La7 dal giornalista Gerardo Greco, "sapeva raccontare le cose con allegria"

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