Daniele Compatangelo, giornalista italiano e corrispondente da Washington per La7, è stato trovato morto nella sua abitazione di Arlington, vicino alla capitale americana. Secondo le prime informazioni delle autorità statunitensi, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Aveva 50 anni e da oltre venticinque lavorava negli Stati Uniti, dove seguiva quotidianamente la Casa Bianca e il Congresso. Negli ultimi mesi era diventato uno dei volti più noti dell'informazione italiana dagli Usa. Solo poche settimane fa aveva realizzato l'intervista telefonica a Donald Trump nella quale il presidente americano aveva dichiarato che Giorgia Meloni lo aveva "implorato per una foto" durante il G7, frase che aveva avuto ampia eco internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniele Compatangelo, la scena in tv pochi giorni prima di morire: "Strappa l'erba e falla vedere"

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Usa, morto il corrispondente di La7 Daniele CompatangeloIl corpo di Daniele Compatangelo è stato scoperto in un appartamento a Washington.

Daniele Compatangelo è morto, addio al giornalista di La7 che fece la telefonata scoop a TrumpÈ deceduto a New York il corrispondente di La7 da Washington, di 50 anni, a causa di un malore.

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