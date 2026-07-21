Daniele Compatangelo la scena in tv pochi giorni prima di morire | Strappa l' erba e falla vedere

Da liberoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daniele Compatangelo, giornalista italiano e corrispondente da Washington per La7, è stato trovato morto nella sua abitazione di Arlington, vicino alla capitale americana. Secondo le prime informazioni delle autorità statunitensi, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Aveva 50 anni e da oltre venticinque lavorava negli Stati Uniti, dove seguiva quotidianamente la Casa Bianca e il Congresso. Negli ultimi mesi era diventato uno dei volti più noti dell'informazione italiana dagli Usa. Solo poche settimane fa aveva realizzato l'intervista telefonica a Donald Trump nella quale il presidente americano aveva dichiarato che Giorgia Meloni lo aveva "implorato per una foto" durante il G7, frase che aveva avuto ampia eco internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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