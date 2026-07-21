Damiano David e Dove Cameron pronti per le nozze ecco tutti i dettagli | svelati luogo e periodo del matrimonio il sì in Toscana

Damiano David e Dove Cameron si sposeranno in Toscana, con il matrimonio previsto nel prossimo mese. La coppia ha scelto di celebrare il “sì” in una location immersa nel paesaggio toscano. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui luoghi specifici o le modalità dell’evento. La loro relazione, nata tra le luci di un evento internazionale, ha attirato l’attenzione del pubblico.

La loro storia era iniziata quasi per caso, tra le luci di un grande evento internazionale, ma in poco tempo si è trasformata in una delle relazioni più seguite dello spettacolo. Damiano David e Dove Cameron sono pronti a compiere il passo più importante: il matrimonio. Il cantante dei Måneskin e l’attrice e cantante americana avrebbero infatti avviato ufficialmente le procedure per le nozze. A confermarlo è un dettaglio arrivato direttamente dalla Capitale: nei giorni scorsi sono comparse al Comune di Roma le pubblicazioni matrimoniali, un passaggio burocratico che anticipa il grande giorno e che è stato riportato dal settimanale Chi. Il primo incontro tra Damiano e Dove risale al 2022, durante gli MTV Video Music Awards. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Damiano David e Dove Cameron Amore e Matrimonio in Vista

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