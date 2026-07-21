Durante la sfilata della collezione primavera-estate 2026 di Ralph Lauren, è stato presentato il rosso come colore protagonista. La passerella ha mostrato vari abiti rossi, evidenziando come siano perfetti per la stagione calda e non solo. Sono stati anche suggeriti accessori per rendere il look più attuale e sofisticato, con dettagli che puntano a valorizzare il vestito e renderlo subito chic.

L ’ estate 2026 elegge il suo colore simbolo e incorona il vestito rosso come il pezzo salvavita del guardaroba di stagione. Capace di accendere i riflettori su chiunque lo indossi, questo classico intramontabile domina il guardaroba da villeggiatura ma non solo. Che sia scelto per un’occasione speciale, o semplicemente indossato per una passeggiata nel fine settimana, si conferma quel pilastro che fa sentire sempre al posto giusto nel momento giusto. Meglio se con un twist inaspettato. Ecco come indossare un abito rosso sul red carpet (senza essere confuse con il tappeto) X Con l’arrivo dei mesi più caldi e le vacanze ormai dietro l’angolo, non esiste scusa migliore per aggiungerne uno alla propria rotazione quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla sfilata PE 2026 di Ralph Lauren Collection, tutte le dritte per scegliere il red dress e l'accessorio migliore per renderlo super chic in chiave attuale

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RALPH LAUREN | Ralph Lauren Presents Dream Racers: Purple Label and Polo Ralph Lauren Spring 2027

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