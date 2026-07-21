Dalla Corea arriva un nuovo ingrediente per la skincare, noto come spicole, che ha rapidamente conquistato TikTok. Questo elemento viene promosso come un modo per ottenere una pelle luminosa e morbida. Le spicole sono state inserite nelle routine di molti utenti, che ne evidenziano gli effetti visivi sulla pelle. Non ci sono ancora studi ufficiali che ne confermino le proprietà, ma la tendenza si diffonde tra gli appassionati di cosmetici virali.

Arriva dalla Corea e ha conquistato Tik Tok, diventando un ingrediente virale. Stiamo parlando delle spicole che promettono di regalare una pelle luminosa, morbida e favolosa. Nell’ultimo periodo infatti la spicule skincare è diventata particolarmente popolare. La tecnica, che sta spopolando in Corea è stata definita come microneedling liquido ed è una valida alternativa ai rulli con aghi. Consente di raggiungere in modo efficace gli strati più profondi della pelle, stimolando al massimo la produzione del collagene e veicolando dei potenti principi attivi. Che cosa sono le spicole e perché dovresti provarle. Partiamo dalle basi. Cosa sono le spicole? Si tratta di microstrutture che sono simili a degli aghi e vengono estratte dalle spugne marine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla Corea arriva un nuovo ingrediente virale: cosa sono le spicole e come inserirle nella tua skincare routine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il miele potrebbe essere l'ingrediente che manca alla tua skincare, e queste 3 creme viso sono qui per aiutarti a rimediareIl miele potrebbe essere un ingrediente utile nelle creme viso, e in questo articolo vengono presentate tre opzioni disponibili sul mercato.

Leggi anche: La tua nuova routine di skincare coreana può iniziare da questi 3 prodotti in super offerta

Argomenti più discussi: ETF a leva, l’ultimo allarme arriva dalla Corea; Gmg Seul 2027. Parte l’avventura di Mariasole e Emanuele, volontari italiani in Corea; Borsa: da Seul nuovo colpo al tech, Milano resiste (+0,4%) con la old economy; Da dove arriva il successo della Corea del Sud nei chip di memoria. Report Ispi.

Dalla Corea, dove l’indice Kospi ha ceduto quasi il 9%, arriva un nuovo colpo al tecnologico. Milano resiste grazie agli acquisti sui titoli della old economy e termina a +0,37%. Le tensioni in Medio Oriente spingono i prezzi di petrolio e gas. #Finanza x.com