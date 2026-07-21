Dal sacrificio di New York alle piazze italiane la protesta tibetana torna nelle strade
Le proteste tibetane sono riprese in diverse città italiane e negli Stati Uniti, dopo un periodo di minore attenzione internazionale. Le manifestazioni coinvolgono cittadini che chiedono il rispetto dei diritti nel Tibet e si svolgono in strada. La questione tibetana, che sembrava essere uscita dai riflettori, ha visto un nuovo impulso nelle ultime settimane. Le proteste si sono intensificate in vari luoghi pubblici, con partecipanti che chiedono maggiore attenzione internazionale.
Per anni la questione tibetana è sembrata progressivamente uscire dall’agenda internazionale. Ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi rimesso in movimento. L’innesco è arrivato il 2 luglio a New York, dove l’attivista tibetano Pawo Lobga Rangzen si è dato fuoco davanti al consolato cinese, morendo poche ore dopo. Prima del gesto aveva lasciato un messaggio rivolto alla diaspora, invitando i tibetani a ritrovare unità e impegno nella causa dell’indipendenza. Un episodio che ha immediatamente riacceso manifestazioni in numerose città del mondo. Anche l’Italia si è inserita in questa mobilitazione. Nei giorni scorsi la Comunità... 🔗 Leggi su Formiche.net
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David Patrick Amodio Alla fine ci sono riusciti. Non a cancellare Little Italy dalle strade di New York, perché Mulberry Street è ancora lì, con le sue bandiere tricolori, i ristoranti, le feste patronali e la memoria di milioni di italiani. Ma dalla mappa sì. D x.com
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