Dal liceo al congresso nazionale di informatica, il progetto “Vertical CanSatAIr” dell’IIS Tropea sarà presentato a ITADINFO 2026. Nato tra i banchi di scuola, il progetto ha ottenuto la pubblicazione come lavoro scientifico a livello nazionale. La ricerca riguarda un sistema di monitoraggio ambientale con un satellite in miniatura. La partecipazione al congresso rappresenta un passo importante per gli studenti coinvolti, che avranno l’opportunità di condividere i risultati del loro lavoro con esperti del settore.

Un progetto nato tra i banchi di scuola diventa una pubblicazione scientifica riconosciuta a livello nazionale. È la storia di “Vertical CanSatAIr: Monitoraggio verticale dell’inquinamento atmosferico nella bassa troposfera”, il contributo realizzato dagli studenti dell’ Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea che è stato ufficialmente accettato per la presentazione a ITADINFO 2026, il convegno nazionale dedicato alla didattica dell’Informatica in programma a Padova. A dare l’annuncio è il professor Giuseppe Fiamingo, docente dell’IIS Tropea e promotore del percorso progettuale, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Vedere un progetto nato tra i banchi di un Liceo trasformarsi in una vera pubblicazione scientifica riconosciuta in un congresso nazionale di informatica è una soddisfazione immensa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dal Liceo al congresso nazionale di informatica: il progetto “Vertical CanSatAIr” dell’IIS Tropea approda a ITADINFO 2026

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