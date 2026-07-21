Da solo in lacrime in mezzo al campo | Messi non vuole lasciare così l’Argentina l’addio può aspettare Ora punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030
Dopo l'eliminazione dall'ultima partita, il calciatore si è seduto sul prato del MetLife, con le mani sul volto e le lacrime agli occhi. È rimasto in silenzio, senza intervenire, mentre osservava gli altri giocatori e l’azione in corso. La sua espressione mostrava delusione e frustrazione, e non ha lasciato il campo immediatamente, rimanendo a lungo in atteggiamento riflessivo.
Deluso e deludente. Fuori dalla partita e mai incisivo. Poi si siede sul prato del MetLife, testa china. E osserva in silenzio tutto quello che accade, anche la patetica corrida a centrocampo del suo compagno Paredes contro gli avversari in festa. Il timido abbraccio con Yamal è il naturale passaggio di consegne. Dopo la premiazione – in cui sbadatamente quasi si dimentica di prendere la medaglia – l’omaggio della curva Albiceleste è commovente, le sue lacrime ancor di più. La non – prestazione di Messi (e della sua Argentina, remissiva e confusa ) in finale Mondiale contro la Spagna ci ricorda, se mai ce lo fossimo dimenticati, che nulla è per sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Messi ha pianto da solo in campo. Per questo l’addio può aspettare: il post senza saluti è un indizio. Punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030Durante la partita, il giocatore è stato visto seduto in silenzio sul prato, con la testa china e senza partecipare attivamente al gioco.
La finale più amara di Messi: ha pianto da solo in campo. Ma l’addio può aspettare: il post senza saluti è un indizio. Punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030Durante la finale, il giocatore si è seduto da solo sul campo, con il volto chinato e in silenzio, dopo aver concluso la partita senza incidere.
Temi più discussi: La finale più amara di Messi: ha pianto da solo in campo. Ma l'addio può aspettare: il post senza saluti è un indizio. Punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030; Messi in lacrime dopo la finale, il possibile addio. FOTO; L'ultima di Messi è triste: solo un tiro (sulla faccia di Merino) e lacrime per l'Argentina; Messi finisce in lacrime i Mondiali 2026. Per ora, senza un addio.
Puoi essere l'uomo più amato e più forte del Mondo, puoi essere il GOAT, ma di fronte a una sconfitta in finale sei solo con le tue lacrime e la tua emozione @PIERPARDO LEO MESSI #Messi #SpagnaArgentina #FIFAWorldCup #DAZN x.com
Così finisce la giostra. Con le lacrime di un Messi lasciato letteralmente da solo sull'isola. Con un Paredes che trova il tempo di farsi cacciare anche oltre il tempo. Con una squadra fermata solo dai partner in Crimea Vozinha/Bubista. Con un Trump che non rie facebook
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