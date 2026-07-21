Dopo l'eliminazione dall'ultima partita, il calciatore si è seduto sul prato del MetLife, con le mani sul volto e le lacrime agli occhi. È rimasto in silenzio, senza intervenire, mentre osservava gli altri giocatori e l’azione in corso. La sua espressione mostrava delusione e frustrazione, e non ha lasciato il campo immediatamente, rimanendo a lungo in atteggiamento riflessivo.

Deluso e deludente. Fuori dalla partita e mai incisivo. Poi si siede sul prato del MetLife, testa china. E osserva in silenzio tutto quello che accade, anche la patetica corrida a centrocampo del suo compagno Paredes contro gli avversari in festa. Il timido abbraccio con Yamal è il naturale passaggio di consegne. Dopo la premiazione – in cui sbadatamente quasi si dimentica di prendere la medaglia – l’omaggio della curva Albiceleste è commovente, le sue lacrime ancor di più. La non – prestazione di Messi (e della sua Argentina, remissiva e confusa ) in finale Mondiale contro la Spagna ci ricorda, se mai ce lo fossimo dimenticati, che nulla è per sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Da solo, in lacrime in mezzo al campo: Messi non vuole lasciare così l’Argentina, l’addio può aspettare. Ora punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030

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La finale più amara di Messi: ha pianto da solo in campo. Ma l’addio può aspettare: il post senza saluti è un indizio. Punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030Durante la finale, il giocatore si è seduto da solo sul campo, con il volto chinato e in silenzio, dopo aver concluso la partita senza incidere.

Temi più discussi: La finale più amara di Messi: ha pianto da solo in campo. Ma l'addio può aspettare: il post senza saluti è un indizio. Punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030; Messi in lacrime dopo la finale, il possibile addio. FOTO; L'ultima di Messi è triste: solo un tiro (sulla faccia di Merino) e lacrime per l'Argentina; Messi finisce in lacrime i Mondiali 2026. Per ora, senza un addio.

Puoi essere l'uomo più amato e più forte del Mondo, puoi essere il GOAT, ma di fronte a una sconfitta in finale sei solo con le tue lacrime e la tua emozione @PIERPARDO LEO MESSI #Messi #SpagnaArgentina #FIFAWorldCup #DAZN x.com

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