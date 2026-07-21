Una onlus organizza il trasferimento di persone con disabilità da Milano a Odessa, passando da un contesto di pace a uno di guerra. La stessa organizzazione utilizza mezzi e staff specializzati per garantire la mobilità in entrambe le situazioni. Le operazioni si svolgono con veicoli attrezzati e personale dedicato, senza interruzioni nonostante le tensioni e le difficoltà sul terreno. Il progetto coinvolge volontari e operatori che continuano a lavorare in condizioni complicate.

Milano, 21 luglio 2026 – Dalle strade di Milano a quelle di Odessa. Dal trasporto di persone con disabilità in un contesto di pace al trasporto di persone con disabilità in un contesto di guerra. Alatha Onlus, la cooperativa milanese con 30 anni di esperienza nel trasporto sociale, ha inviato nella terza città dell’Ucraina per numero di abitanti, una delle più colpite dall’aggressione militare russa, un pulmino e un montascale motorizzato per aiutare chiunque ne abbia bisogno ad evacuare la propria abitazione in caso di necessità, a superare le barriere create da droni, bombe e missili di Mosca, a raggiungere ospedali per le cure, rifugi anti-aerei, luoghi protetti ma anche, là dove possibile, luoghi di svago, in cui spensierarsi, soprattutto se si tratta di bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Da Milano a Odessa, la onlus che sfida le bombe russe per trasportare chi ha una disabilità

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