Sabato 25 luglio, a Mirabilandia, si terrà una serata dedicata alle sigle dei cartoni animati. La musica delle sigle di serie come Dragon Ball, Conan e altre è stata ascoltata da bambini di diverse generazioni e ancora oggi viene cantata. L’evento si concentra sulla musica che ha accompagnato intere epoche, con molti che hanno conservato ricordi legati a quelle melodie.

C’è chi le ha ascoltate davanti alla tv da bambino e chi continua a cantarle ancora oggi a squarciagola. Le sigle dei cartoni animati sono diventate la colonna sonora di intere generazioni e sabato 25 luglio saranno protagoniste di una serata evento a Mirabilandia. Per soffiare sulle sue 34 candeline, il parco divertimenti più grande d’Italia organizza il Mirabilandia Birthday Party, un compleanno in grande stile, una festa aperta a tutti che avrà come ospite d’eccezione Giorgio Vanni, autentica icona della cultura pop italiana. Insieme alla sua storica band, I Figli di Goku, l’artista porterà sul palco di Piazza della Fama dalle 22 uno show ad alto tasso di energia e nostalgia, con le sigle che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di milioni di italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Dragon Ball a Conan a Mirabilandia. Le sigle dei cartoni per il compleanno

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