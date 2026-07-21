Durante il Mondiale sono stati selezionati i migliori undici giocatori del torneo. La rosa include portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti che si sono distinti nel corso della competizione. Tra i portieri figurano Bounou e anche Haaland e Rodri sono stati inseriti tra i migliori. La formazione comprende anche Messi, Bellingham, Mbappé, e altri calciatori che hanno avuto un ruolo importante nel torneo. La selezione tiene conto delle prestazioni e delle posizioni occupate in campo.

Una top 11 del Mondiale. Bel gioco finale di ogni torneo. Come non inserire Messi e Bellingham, Rodri e Mbappé? Però serve anche equilibrio, per non schierare Cruijff, Pelé e Maradona assieme con Platini terzino, visto che avanti non c’è spazio. Proviamoci. Una formazione ideale, schierata con il 4-2-3-1 classico del torneo, potrebbe essere: Bounou (Marocco); Porro (Spagna), Romero (Argentina), Laporte (Spagna), Cucurella (Spagna); Rodri (Spagna), Koné (Francia); Messi (Argentina), Bellingham (Inghilterra), Mbappé (Francia); Haaland (Norvegia). Riserve: Simon, Vozinha, Mpasi; Hakimi, Cubarsi, Van Dijk; Odegaard, Ounahi, Fabian, Olmo, Enzo Fernandez, Olise; Kane, Lautaro, Manzambi, Oyarzabal, Ferran. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Bounou a Haaland passando per Rodri: è la Top 11 del Mondiale

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