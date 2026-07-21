Venerdì 24 luglio 2026 alle 18:00 si terrà a Cusano Mutri la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale “SannioInnova” nella Sala Consiliare del Comune. Durante l’evento saranno illustrati i Progetti Complessi di Comunità e le risorse finanziarie e progettuali destinate a imprese, enti pubblici, associazioni e partenariati locali.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cusano Mutri (Via Fuci, n. 9), dove saranno illustrati al territorio i Progetti Complessi di Comunità e il pacchetto di strumenti finanziari e progettuali rivolti a imprese, enti pubblici, associazioni e partenariati locali. I lavori saranno coordinati da Angelo Cassetta, Coordinatore del GAL Titerno. Alle 18:30 si apre la sessione delle relazioni tecniche, introdotta da Elio Mendillo, Amministratore Delegato del GAL Titerno. L’incontro si chiude alle 19:30 con un momento di networking tra i partecipanti. All’iniziativa prenderà parte S. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cusano ospita la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale “SannioInnova”

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