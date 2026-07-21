Cultura scientifica dal MUR 5,25 milioni per enti e fondazioni Domande entro il 14 ottobre 2026

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato l’apertura di un nuovo canale di finanziamento di 5,25 milioni di euro destinato a enti e fondazioni. L’obiettivo è sostenere iniziative volte a tutelare e valorizzare il patrimonio tecnico-scientifico italiano. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 ottobre 2026. La procedura si rivolge a soggetti pubblici e privati operanti nel settore scientifico.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso nota l'apertura di un nuovo canale di finanziamento istituzionale. Il dicastero guidato da Anna Maria Bernini mette a disposizione 5,25 milioni di euro per tutelare e valorizzare il patrimonio tecnico-scientifico italiano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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