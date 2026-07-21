Cuba una Gaza silenziosa I dem americani in visita tornano sconvolti dagli effetti del blocco
Quattro membri del Congresso democratico statunitense, tornati da un viaggio a Cuba, hanno descritto le condizioni del paese come una “Gaza silenziosa”. Hanno osservato che i civili affrontano gravi difficoltà a causa del blocco energetico imposto dall’amministrazione precedente, iniziato a gennaio. I parlamentari hanno riferito di aver visto infrastrutture danneggiate e carenze di energia, sottolineando l’impatto sulla vita quotidiana delle persone.
Quattro congressisti democratici americani, di ritorno da un viaggio a Cuba, hanno affermato che l’espressione “ Gaza silenziosa ” può essere usata per descrivere gli effetti sui civili del blocco energetico imposto dall’amministrazione Trump dagli inizi di gennaio. Le persone – affermano – non riescono più a vivere normalmente: non possono andare al lavoro, conservare i cibi né accedere a forniture mediche. Hanno inoltre annunciato nuove iniziative legislative per ridurre gli effetti umanitari delle misure e impedire eventuali operazioni militari senza l’autorizzazione del Congresso. D’altronde, nelle ultime settimane, le dichiarazioni dell’amministrazione Trump che descrivono Cuba come una minaccia alla sicurezza nazionale sono tornate all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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A female operative is stranded in enemy territory | Full Movie
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