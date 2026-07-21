cuba una gaza silenziosa i dem americani in visita tornano sconvolti dagli effetti del blocco

Notizia in breve

Quattro membri del Congresso democratico statunitense, tornati da un viaggio a Cuba, hanno descritto le condizioni del paese come una “Gaza silenziosa”. Hanno osservato che i civili affrontano gravi difficoltà a causa del blocco energetico imposto dall’amministrazione precedente, iniziato a gennaio. I parlamentari hanno riferito di aver visto infrastrutture danneggiate e carenze di energia, sottolineando l’impatto sulla vita quotidiana delle persone.