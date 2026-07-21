La stazione di pompaggio di Crossness, situata a Londra, si trova ai margini di una palude caratterizzata da fango e storia. Costruita in stile vittoriano, questa struttura si distingue per la sua architettura imponente e dettagliata. È aperta al pubblico e visitabile, offrendo l'opportunità di esplorare un esempio di ingegneria ottocentesca. La stazione si trova sotto un cielo grigio di febbraio, circondata da un paesaggio che conserva tracce del passato.

Sotto un cielo grigio di febbraio, ai margini di una palude che sa ancora di fango e storia, sorge uno degli edifici più straordinari e meno conosciuti d’Inghilterra. Non è una chiesa, non è un palazzo nobiliare, non è un museo d’arte. È una stazione di pompaggio delle acque reflue. Eppure, quando si varca la soglia del Crossness Pumping Station, nel quartiere di Abbey Wood nella periferia sud-est di Londra, il respiro si accorcia per la meraviglia. Colonne di ghisa intrecciata si slanciano verso un soffitto ornato, archi romanici incorniciano macchinari imponenti come sculture sacre, e il tutto è dipinto in blu cobalto, rosso vivo, oro e verde smeraldo, come se un artista rinascimentale avesse deciso di dedicare la sua opera non a un santo, ma a un tubo di scarico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Crossness Pumping Station a Londra: storia, architettura e come visitare la cattedrale vittoriana delle fogne

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The Genius (and Strange) Way Victorians Mixed Medicine Into Architecture

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