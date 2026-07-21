Crosetto | ‘Gcap è anche una risposta all’aggressività di Cina e Russia’

Il progetto Gcap, sviluppato da Italia, Regno Unito e Giappone per un caccia di sesta generazione, include il coinvolgimento del Canada come osservatore. Crosetto ha affermato che il progetto rappresenta un modello credibile e risponde anche alle azioni di Cina e Russia.

Il progetto Gcap portato avanti da Italia, Regno Unito e Giappone per la realizzazione di un caccia di sesta generazione rappresenta “un modello credibile“, come dimostra il coinvolgimento del Canada in veste di osservatore. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della riunione di Londra con i colleghi dei Paesi coinvolti, allargata per la prima volta al Canada. “E’ anche una risposta all’aggressività di Paesi come la Russia”, ha aggiunto, un modo per dimostrare “ai nemici dell’Occidente” che le democrazie non intendono “inchinarsi alla sopraffazione”. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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