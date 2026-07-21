Crosetto | aziende italiane Difesa innovative e competitive

A Farnborough, le aziende italiane nel settore della difesa devono presentare prodotti competitivi per partecipare. Secondo un rappresentante, è necessario avere innovazioni da offrire, poiché la concorrenza internazionale è forte. La partecipazione richiede sicurezza sulle proprie capacità e sulla qualità dei propri prodotti, considerando la presenza di concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Londra, 21 lug. (askanews) - "Per essere presenti a Farnborough bisogna avere qualcosa da offrire. Con una concorrenza che arriva da tutto il mondo, non ci si può permettere di partecipare se non si è sicuri dei propri prodotti". Lo ha dichiarato Guido Crosetto, ministro della Difesa, ai microfoni del Media Space AIAD nel corso del ricevimento all'Ambasciata d'Italia a Londra, a margine del Farnborough International Airshow. "Le nostre aziende - ha proseguito Crosetto - partecipano da decenni e ogni anno sono sempre più numerose. Vengono perché trovano clienti e li trovano perché sono più competitive delle concorrenti internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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