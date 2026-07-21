Credito a imprese Minibond - Il modello Toscana per sostegno a Pmi

Roma, 21 lug. (askanews) - Con un'alleanza tra soggetti pubblici e privati, la Toscana amplia le fonti di approvvigionamento economico per sostenere il credito alle Pmi e si candida a modello nazionale. È quanto emerso da un evento alla Camera di Commercio di Firenze, dal titolo "Minibond - Il modello Toscana", grazie all'unione d'intenti tra ArtigianCredito, Regione Toscana, Fidi Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo per dare impulso all'accesso al credito alle piccole e medie imprese. Sono 25 i minibond dedicati alle PMI che Artigiancredito ha messo in campo, dal primo trimestre del 2024 ad oggi, con sette operazioni sottoscritte direttamente per un taglio medio delle emissioni da 650. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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