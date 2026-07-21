La polizia ha identificato alcuni bagnanti nella caletta demaniale di Costa Ripagnola, davanti a una struttura privata costruita dalla Serim. I testimoni hanno segnalato che i bagnanti sono scavalcati il muretto del lido privato. Gli ambientalisti hanno commentato che una giornata di servizio delle forze dell’ordine ha coinvolto sette agenti. Non ci sono altre informazioni sul numero di persone coinvolte o sulle eventuali sanzioni.

Alcuni bagnanti sono stati identificati dalla polizia mentre si trovavano nella caletta demaniale di Costa Ripagnola, davanti alla struttura privata realizzata dalla Serim. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio del 20 luglio, è scattato dopo che due ragazzi sono stati visti attraversare la proprietà privata, scavalcando un muretto a secco e provocando la caduta di una pietra. A ricostruire l’episodio sono i «Gabbiani di Costa Ripagnola», secondo i quali nella caletta si erano radunati alcuni giovani, rimasti sugli scogli per fare il bagno senza creare disordini. A un certo punto, riferiscono, alcune persone presenti sul posto già dalla mattina si sarebbero qualificate come agenti della Digos, procedendo all’identificazione dei bagnanti. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Costa Ripagnola, identificati i bagnanti che scavalcano il muretto del lido privato. Gli ambientalisti: «Sette poliziotti per una giornata al servizio di Serim»

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