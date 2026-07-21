Se ci sarà un accordo, dovrà essere messo nero su bianco. Roberto Vannacci non chiude all’intesa elettorale con la premier Giorgia Meloni, ma a una condizione: dovrà essere «scritta, pubblica e verificabile», con «tempi precisi» e soprattutto rispettare le «linee rosse» di Futuro Nazionale, quelle a cui, assicura il generale, «è impossibile rinunciare». Nessuna «cambiale in bianco» quindi. I voti dei futuristi – ha spiegato Vannacci in un'intervista al Corriere dell’Umbria – saranno vincolati a «un accordo programmatico» sui punti considerati irrinunciabili: remigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal europeo, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse sul lavoro e sulle famiglie, più sicurezza, nuove carceri e tutela delle imprese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cosa farà Vannacci? Le condizioni scritte a Meloni, i veti (in calo) nel centrodestra e le linee rosse

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