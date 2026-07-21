cosa dice la legge italiana sulla legittima difesa

Il caso di un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori ha riaperto il dibattito sulla legge italiana sulla legittima difesa. La Lega ha espresso l’intenzione di proporre modifiche, ritenendo l’attuale normativa insufficiente. La legge vigente, approvata in passato dalla stessa forza politica, permette di usare le armi in difesa propria o di altri, ma il caso ha portato a discussioni sulla sua applicazione e sui limiti.

Dopo il dibattito sul caso di Mario Roggero la Lega vorrebbe cambiarla, giudicando insufficiente la legge attuale, fatta sempre dalla Lega Il caso del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori e ora in carcere, ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa in Italia. È un dibattito fomentato dalla destra, in particolare dalla Lega, che si è schierata apertamente a sostegno di Roggero e che ora vorrebbe ampliare le condizioni per cui la legittima difesa è ritenuta ammissibile. La legittima difesa è una facoltà di autotutela eccezionale prevista dall’ordinamento italiano. È ciò... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Roggero: non è stata legittima difesa

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Salvini a Bollate: Sarei orgoglioso di candidare Roggero con la Lega. Peccato che esista la Legge Severino, Capitano. Quella legge che dice che i condannati non possono essere candidati. Sai, proprio quella cosa che ti impedisce di trasformare il Parlame x.com