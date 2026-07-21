Controlli ad Ariano Irpino | denunce segnalazioni e foglio di via

Notizia in breve

I Carabinieri di Ariano Irpino e zone limitrofe hanno intensificato i controlli con servizi straordinari, concentrandosi sulla sicurezza stradale e il contrasto agli stupefacenti. Durante le operazioni sono state presentate diverse denunce e segnalazioni, e sono stati emessi fogli di via. Le attività sono state svolte per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e garantire maggiore sicurezza sul territorio.