Controlli ad Ariano Irpino | denunce segnalazioni e foglio di via
I Carabinieri di Ariano Irpino e zone limitrofe hanno intensificato i controlli con servizi straordinari, concentrandosi sulla sicurezza stradale e il contrasto agli stupefacenti. Durante le operazioni sono state presentate diverse denunce e segnalazioni, e sono stati emessi fogli di via. Le attività sono state svolte per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e garantire maggiore sicurezza sul territorio.
Ariano Irpino e hinterland, rafforzati i controlli dei Carabinieri tra sicurezza stradale e contrasto agli stupefacenti. Servizi straordinari sul territorio. Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità comune e predatoria. La Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che interessano sia le aree urbane sia quelle periferiche del territorio, con pattuglie impiegate durante l’intero arco della giornata. Denunce per guida in stato di alterazione. Nel corso delle attività, i militari hanno denunciato un 27enne di origine romena e una 30enne di Ariano Irpino per guida in stato di alterazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Ariano Irpino e Mirabella, controlli dei carabinieri
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