Ad Ariano Irpino il 2° Memorial Giovanni Coppola | gara di caccia a Fiumarelle

Ad Ariano Irpino si tiene il secondo Memorial dedicato a Giovanni Coppola, una gara di caccia presso il campo di addestramento ENAL Caccia. L'evento si svolge il 2 giugno ed è aperto ai cacciatori che possiedono regolare porto d'armi e tessera assicurativa. La manifestazione coinvolge partecipanti provenienti da diverse zone e si svolge in un’area dedicata alle attività di addestramento e competizione.

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L'evento, organizzato al campo di addestramento ENAL Caccia, è aperto a tutti i cacciatori in regola con porto d'armi e tessera assicurativa.Dettagli della manifestazioneDomenica 10 maggio 2026, nella località Fiumarelle di Ariano Irpino (AV), si terrà il *2° Memorial "Giovanni Coppola", una gara.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Concerto "Il Mondo di Schubert" ad Ariano Irpino Sequestrati 3,3 kg di cocaina ad Ariano Irpino: arrestato un uomoSu disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il soggetto è stato condotto presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sicuri Insieme ad Ariano Irpino per il terzo Laboratorio partecipato con la Comunità; Elezioni amministrative ad Ariano Irpino, presentate le liste del Campo largo; Uomo ucciso da un treno sulla Caserta-Foggia, linea bloccata per sette ore. L'odissea di 400 passeggeri ad Ariano Irpino; Noi prigionieri per 6 ore sul Frecciarossa Roma-Lecce. La rabbia dei passeggeri: ripartiti alle 23. Polizia di Stato, ad Ariano Irpino il convegno Terrorismo e ordine democratico: l’insegnamento della storia, gli scenari futuriIl prossimo 8 maggio alle ore 10,30 presso l’Auditorium Comunale Lina Wertmüller di Ariano Irpino, si terrà il convegno organizzato dalla Questura di Avellino in collaborazione con l’ANPS – Associaz ... irpinianews.it Comunali Ariano, Grasso : il Comune sarà ponte tra territorio e istituzioniARIANO IRPINO- Vogliamo un Comune capace di fare da ponte tra territorio e istituzioni, intercettando fondi regionali e PNRR e trasformandoli in servizi, opere e soluzioni reali. L’idea che il candi ... irpinianews.it Comunali Ariano Irpino Sicurezza, viabilità e servizi al centro delle richieste dei cittadini tra continuità e nuovo slancio Un patto con le contrade, Cardinale al Tesoro: “Ascoltare tutti per costruire il futuro” Qui l' articolo https://www.irpinianews.it/un-patto-con-le-c - facebook.com facebook