C’era un tempo in cui la prevenzione uditiva richiedeva un camice bianco e una sala d’attesa silenziosa. Ora sarà molto più semplice. Dal 20 luglio, è possibile infatti fare uno screening dell’udito mentre si fa la spesa. È questa, nella sua essenza, l’idea alla base del progetto inaugurato oggi da Amplifon Italia al Centro Commerciale Carosello di Carugate, alle porte di Milano. Si tratta del primo pop-up store che il leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell’udito apre all’interno di un centro commerciale italiano, in collaborazione con PTA Group. La struttura occupa circa 18 metri quadrati e include una cabina silente per i test audiometrici, uno spazio per i colloqui con gli specialisti e un desk di accoglienza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Controllare l’udito mentre si fa la spesa al centro commerciale: perché ora sarà possibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ricaricare l'auto elettrica mentre si fa la spesa? In Trentino ora si puòDa oggi è possibile ricaricare un'auto elettrica mentre si effettua la spesa in alcuni punti vendita del Trentino.

Argomenti più discussi: L’estate è stare insieme: a luglio proseguono gli screening gratuiti dell’udito; [Video] Ho Chi Minh City propone trattamenti di dialisi gratuiti per oltre 9.000 pazienti; La verità sui benefici del riso avanzato per le persone con diabete.

Controllare l’udito mentre si fa la spesa al centro commerciale: perché ora sarà possibileAmplifon Italia inaugura il suo primo pop-up store in un centro commerciale italiano: test dell'udito gratuito al Carosello di Carugate dal 20 luglio 2026 ... panorama.it