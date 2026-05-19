Ricaricare l' auto elettrica mentre si fa la spesa? In Trentino ora si può

Da oggi è possibile ricaricare un'auto elettrica mentre si effettua la spesa in alcuni punti vendita del Trentino. La nuova iniziativa permette ai clienti di collegare il veicolo alla stazione di ricarica presente nel parcheggio del supermercato durante il tempo dedicato alla spesa. La possibilità si applica ai punti vendita di una catena di supermercati e rappresenta una novità rispetto alle tradizionali modalità di ricarica. La ricarica avviene attraverso impianti installati nelle aree di sosta dei negozi.

Vai a fare la spesa da Aldi e, intanto, ricarichi il tuo veicolo elettrico: adesso si può fare anche in Trentino. Il tutto è reso possibile grazie a Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, che prosegue nel piano di sviluppo della propria rete di ricarica, con l’installazione di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ricaricare lAuto Elettrica È un Casino (E Costa Più del Dovuto)

Sullo stesso argomento

Fregatura alla colonnina: perché ricaricare l’auto elettrica ora costa più della benzina (e chi ci guadagna)L’immagine è quasi distopica: una fila di berline silenziose ferme sotto la pensilina di una stazione di ricarica ultra-rapida in un’area di sosta...

Scelta auto elettrica aziendale reddit

Per rendere più facile ed immediato l'esempio ricorriamo al classico paragone idraulico che con la corrente elettrica funziona sempre: la batteria della tua auto è come una piscina. In una notte la riempi facilmente anche con la manica che hai in giardino. Se la x.com

Ricaricare l'auto elettrica mentre si fa la spesa? In Trentino ora si puòVai a fare la spesa da Aldi e, intanto, ricarichi il tuo veicolo elettrico: adesso si può fare anche in Trentino. Il tutto è reso possibile grazie a Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The ... trentotoday.it

Ricaricare l'auto elettrica è più veloce che bere un caffèL'industria della ricarica elettrica sta vivendo una vera e propria rivoluzione tecnologica, con la Cina che si posiziona come laboratorio mondiale per le soluzioni più avanzate. Mentre in Europa ... tomshw.it