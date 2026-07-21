Zalando ha annunciato nuovi licenziamenti presso la sede centrale di Berlino. La piattaforma di e-commerce ha comunicato che i tagli al personale sono motivati da esigenze di ristrutturazione aziendale. La decisione si aggiunge a precedenti riduzioni di personale già annunciate in altre sedi. La società non ha fornito dettagli sul numero di dipendenti coinvolti né sui tempi delle uscite. La riorganizzazione riguarda principalmente ruoli amministrativi e di supporto.

Zalando annuncia ulteriori tagli al personale, ora nella sede centrale di Berlino. La piattaforma di e-commerce ha motivato questa decisione, affermando all’agenzia Dpa che “Come comunichiamo con piena trasparenza già da tempo, grazie a strutture più agili e mirate puntiamo a reagire più rapidamente ai mutamenti del mercato e a cogliere le enormi opportunità di crescita che si presentano”. Zalando annuncia altri tagli al personale nella sede centrale di Berlino. Non è la prima volta che l’azienda fa questo taglio: già l’anno scorso aveva eliminato circa 450 posti di lavoro sempre presso la sede centrle di Berlino. All’epoca la necessità derivava da una ristrutturazione del servizio clienti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continuano i tagli del personale di Zalando: licenziamenti alla sede centrale di Berlino

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