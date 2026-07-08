Novartis ha annunciato il licenziamento di 322 dipendenti presso la sede di East Hanover, nel New Jersey. La riduzione riguarda il personale del quartier generale negli Stati Uniti. La società ha comunicato che i licenziamenti fanno parte di un piano di riorganizzazione. La decisione coinvolge il personale locale senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi.

Nuovo taglio dell’organico negli Stati Uniti per Novartis. Sono 322 i dipendenti del quartier generale americano di East Hanover, nel New Jersey, interessati dall’ultimo piano di riduzione del personale. I licenziamenti diventeranno effettivi il 2 ottobre e risultano da una notifica depositata ai sensi del Worker Adjustment and Retraining Notification (Wars) Act. A darne notizia è il portale specializzato ‘Fierce Pharma’, che cita il documento depositato presso le autorità statali. Si tratta del quarto round di licenziamenti annunciato negli ultimi cinque mesi per il sito di East Hanover. I tre precedenti avevano riguardato complessivamente altri 250 dipendenti: 114 posti tagliati a marzo, 76 a maggio e altri 60 poche settimane più tardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Novartis e i 322 licenziamenti nella sede Usa del New Jersey

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