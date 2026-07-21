Contest INPS senza compensi gli illustratori insorgono | il bando resta ancora online

Gli illustratori hanno protestato contro un contest INPS che resta ancora online senza offrire premi o compensi. L’istituto ha confermato il progetto, destinato a due grandi festival di fumetto, ma associazioni e professionisti criticano la mancanza di ricompense e la trasparenza nelle procedure di selezione. La gara prevede l’utilizzo di una licenza gratuita e non prevede premi in denaro.

L’Istituto conferma il progetto destinato a Giffoni e Lucca Comics, mentre associazioni e professionisti contestano licenza gratuita, assenza di premi e selezione poco trasparente pubblica. Non soltanto il contest non è stato ritirato, ma l’INPS ne ha confermato l’inserimento nella propria strategia di comunicazione rivolta ai giovani. È questa la principale novità emersa dopo le polemiche sollevate dal concorso “Crea con noi la prossima carta”, attraverso il quale illustratori, fumettisti e creativi sono invitati a realizzare gratuitamente alcune immagini destinate alla comunicazione istituzionale dell’ente previdenziale. Alla data del 21 luglio 2026, la pagina ufficiale è ancora online, il regolamento non risulta modificato e la scadenza resta fissata al 28 agosto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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