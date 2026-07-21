Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aperto un bando di concorso per 50 posti di funzionari, a tempo indeterminato. Il concorso, gestito dalla Commissione Ripam, riguarda assunzioni a tempo pieno nel settore non dirigenziale. Sono previsti esami e valutazioni dei titoli. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro la scadenza stabilita dal bando. Non sono specificate altre modalità di candidatura o requisiti nel comunicato ufficiale.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), tramite la Commissione Ripam, ha indetto un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’ area dei Funzionari. A differenza di molti altri concorsi pubblici usciti negli ultimi mesi in cui è prevista un’unica prova con quiz a risposta multipla, questo concorso per il Ministero dell’Ambiente è più complesso: prevede infatti prova preselettiva (eventuale), una prova scritta con le classiche domande e risposte a quiz e, infine, una prova orale. Chiude il quadro, come avviene di consueto, la valutazione dei titoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso Ministero dell’Ambiente, bando per 50 funzionari a tempo indeterminato: requisiti, scadenza e domanda

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Concorso MASE: 50 posti a tempo indeterminato per laureati giuridici ed economici

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