Concerto di Ultimo scatta il caso dei parcheggi | addebiti multipli sulle carte come chiedere il rimborso

Durante un concerto, alcuni utenti hanno riscontrato più addebiti sulla carta per un singolo parcheggio. Dopo aver ricevuto un messaggio di errore e riprovato a pagare, sono stati addebitati più volte. I clienti hanno notato le transazioni multiple sulla loro carta di credito e cercano ora di ottenere un rimborso. La situazione riguarda esclusivamente le prenotazioni legate all’evento musicale.

Roma, 21 luglio 2026 – Il messaggio di errore, un nuovo tentativo di pagamento e poi la sorpresa sulla carta: più addebiti per la prenotazione di un solo parcheggio. È quanto sarebbe accaduto ad alcuni spettatori del concerto di Ultimo, andato in scena a Roma lo scorso 4 luglio. A denunciare il caso è l’associazione dei consumatori Codici, che ha ricevuto diverse segnalazioni e ha avviato una raccolta delle richieste per ottenere il rimborso delle somme pagate in eccesso. Cosa sarebbe successo durante la prenotazione. Il problema si sarebbe verificato durante l’acquisto online del posto auto. Secondo le testimonianze raccolte dall’associazione, il sistema di pagamento avrebbe mostrato un messaggio di errore o di “prenotazione cancellata”, senza inviare immediatamente alcuna e-mail di conferma. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Concerto ULTIMO a Tor Vergata. 4 Luglio 2026. Finale, conclusione, saluti, ringraziamenti.

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