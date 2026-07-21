Conad Nord Ovest cresce ancora
Conad Nord Ovest ha completato l’acquisizione di General srl e delle sue società collegate, titolari della catena di negozi PiùMe. L’operazione, approvata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conferma la crescita dell’azienda nel settore della cura della casa e della persona. La firma del trasferimento di proprietà segna una fase di consolidamento per Conad Nord Ovest, che continua a espandersi nel mercato della grande distribuzione.
La svolta è servita. Conad Nord Ovest prosegue il percorso di crescita e guarda al futuro: con il via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si perfeziona l’ acquisizione di General srl e società collegate, titolari della catena di negozi PiùMe, realtà di riferimento nel settore home care e personal care. L’operazione, annunciata lo scorso dicembre, entra ora nella sua fase operativa e le parti possono procedere al closing. In ballo ci sono 260 punti vendita PiùMe, presenti in Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Lazio, Toscana e Veneto, che entrano così a far parte del Gruppo Conad Nord Ovest, insieme ai centri direzionali di Querceta (Lucca). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Conad Nord Ovest, bilancio record. Volano utili, fatturato e addettiConad Nord Ovest ha annunciato un bilancio 2025 con record di utili, fatturato e numero di dipendenti.
Conad Nord Ovest acquisisce PiùMe ed entra nel mercato dei prodotti per la casa e la persona. Via libera dell’Antitrust per 260 negoziL’Antitrust ha approvato l’acquisizione di PiùMe da parte di Conad Nord Ovest, che gestisce ora 260 negozi.
Temi più discussi: Conad Nord Ovest cresce ancora; Conad Nord Ovest compra la catena di negozi PiùMe ed entra nel mercato dei prodotti per l’igiene e la persona; Realco, riapre il punto vendita. Rinascita nel segno di Conad; Conad Nord Ovest integra i punti vendita ex Realco.
Sono partiti i primi cambi insegna della crisi Realco Società Cooperativa . Conad Centro Nord ha aperto con la propria insegna i punti vendita di Castelnovo ne’ Monti, Villa Minozzo e Carpineti, seguiti nei prossimi giorni da San Polo d’Enza e San Martino in R facebook
Conad Nord Ovest acquisisce PiùMe ed entra nel mercato dei prodotti per la casa e la persona. Via libera dell’Antitrust per 260 negoziLa catena specializzata nella cura della casa e della persona manterrà insegna, organizzazione e personale. Nell’operazione anche i centri logistici e direzionali di Querceta, in provincia di Lucca ... lanazione.it
Conad Nord Ovest compra la catena di negozi PiùMe ed entra nel mercato dei prodotti per l’giene e la personaIl via libera all’operazione è stato dato dall’autorità garante della concorrenza e del mercato. L’ad Adamo Ascari: conferma dei nostri obiettivi di diversificazione ... milanofinanza.it