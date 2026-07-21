conad nord ovest cresce ancora

Conad Nord Ovest ha completato l’acquisizione di General srl e delle sue società collegate, titolari della catena di negozi PiùMe. L’operazione, approvata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conferma la crescita dell’azienda nel settore della cura della casa e della persona. La firma del trasferimento di proprietà segna una fase di consolidamento per Conad Nord Ovest, che continua a espandersi nel mercato della grande distribuzione.

La svolta è servita. Conad Nord Ovest prosegue il percorso di crescita e guarda al futuro: con il via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si perfeziona l’ acquisizione di General srl e società collegate, titolari della catena di negozi PiùMe, realtà di riferimento nel settore home care e personal care. L’operazione, annunciata lo scorso dicembre, entra ora nella sua fase operativa e le parti possono procedere al closing. In ballo ci sono 260 punti vendita PiùMe, presenti in Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Lazio, Toscana e Veneto, che entrano così a far parte del Gruppo Conad Nord Ovest, insieme ai centri direzionali di Querceta (Lucca). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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