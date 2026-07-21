Con Topolino 3687 3688 e 3689 un imperdibile tris di cover componibili firmate da Andrea Freccero

Da nerdpool.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati pubblicati tre numeri consecutivi di Topolino, il 3687, 3688 e 3689, con cover create dall’illustratore Andrea Freccero e colorate da Emanuele Tenderini. Le copertine sono componibili e formano un’unica immagine quando messe insieme. La serie di numeri coincide con l’inizio delle vacanze estive del settimanale, ed è stata ideata per offrire ai lettori una collezione speciale.

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Sulle pagine di Topolino sono iniziate le vacanze! Per vivere al meglio l’allegria e la spensieratezza delle settimane estive, i prossimi tre numeri del settimanale edito da Panini Comics formeranno una composizione imperdibile grazie a un  tris di cover  tutte da collezionare, realizzate da  Andrea Freccero  e colorate da Emanuele Tenderini.  Si comincia con  Topolino 3687  – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da  mercoledì 22 luglio  – e si prosegue nelle settimane successive sui numeri  3688  e  3689: tre illustrazioni uniche che, accostate una all’altra, comporranno una vera e propria cartolina delle vacanze dei Paperi Disney. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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