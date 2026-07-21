Una voce circola tra le mura di Montecitorio, secondo cui Forza Italia avrebbe scelto un candidato di peso per le prossime elezioni. L’indiscrezione suggerisce che il partito potrebbe presentare un esponente di rilievo come proprio rappresentante. La notizia si diffonde nel contesto delle alleanze politiche e delle strategie di coalizione, senza conferme ufficiali. Restano da attendere eventuali annunci o comunicazioni ufficiali da parte del partito.

Una nuova indiscrezione scuote gli equilibri della politica nazionale e riguarda direttamente uno dei partiti che compongono l’attuale maggioranza di governo. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbe aprirsi una partita elettorale destinata ad avere un peso non solo sul piano territoriale, ma anche sugli assetti interni della formazione fondata da Silvio Berlusconi, chiamata a individuare un volto capace di raccogliere un’eredità importante. L’attenzione è rivolta alle imminenti elezioni suppletive che dovranno assegnare un seggio rimasto vacante alla Camera. Dietro le quinte, secondo le indiscrezioni, sarebbe già stato individuato il... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Con Forza Italia”. Esordio a Montecitorio, l’indiscrezione sul candidato azzurro di peso

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