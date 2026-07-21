Con Forza Italia Esordio a Montecitorio l’indiscrezione sul candidato azzurro di peso

Da caffeinamagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una voce circola tra le mura di Montecitorio, secondo cui Forza Italia avrebbe scelto un candidato di peso per le prossime elezioni. L’indiscrezione suggerisce che il partito potrebbe presentare un esponente di rilievo come proprio rappresentante. La notizia si diffonde nel contesto delle alleanze politiche e delle strategie di coalizione, senza conferme ufficiali. Restano da attendere eventuali annunci o comunicazioni ufficiali da parte del partito.

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