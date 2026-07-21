Oggi è stato presentato un rapporto sulla gestione ambientale di un comprensorio alpino. Il documento evidenzia il ruolo dei cacciatori volontari che, durante tutto l'anno, si dedicano alla cura del territorio. Questi volontari contribuiscono alla tutela del patrimonio ambientale e al mantenimento dell'equilibrio naturale. La presentazione ha messo in luce l'impegno di queste persone nel prendersi cura delle aree naturali, non limitandosi alla stagione venatoria.

“Oggi accendiamo i riflettori su un aspetto troppo spesso sottovalutato: il valore del lavoro e dell'impegno, da parte di tanti cacciatori volontari che, durante tutto l'anno, e non solo durante la stagione venatoria, valorizzano e si prendono cura del territorio, a tutela del patrimonio ambientale e dell'equilibrio naturale.” Queste le parole del consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo Misto) nell'introdurre la conferenza stampa. “Mi piace sottolineare che il ruolo del cacciatore non si ferma solo al prelievo ma, soprattutto, è strategico per la gestione del territorio e della fauna selvatica – ha chiarito Brescacin - Aspetti, questi,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Comprensorio Alpino 31 di Vittorio Veneto: presentata attività di gestione ambientale

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