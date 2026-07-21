Commissione Covid FdI fa tutto da sola | domande e risposte

La commissione Covid si è svolta con la partecipazione di un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha risposto a domande e ha portato avanti un intervento di circa un’ora e mezza. Durante l’audizione, l’esponente del partito ha presentato le proprie posizioni senza interazioni con altri membri, risultando più come un intervento politico che una sessione di confronto. La seduta si è conclusa senza ulteriori interventi o domande da parte degli altri partecipanti.

Un’audizione durata circa un’ora e mezza, trasformata di fatto in un monologo politico. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, dove ha riproposto le accuse sulla gestione della pandemia da parte del governo Conte e dell’allora ministro della Salute Roberto Speranza. A scandire l’intervento sono state soprattutto le domande della deputata di FdI Alice Buonguerrieri, in un botta e risposta tutto interno al partito della premier. Le opposizioni hanno scelto di non partecipare ai lavori, denunciando quello che hanno definito uno “squallido... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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