La commissione Covid ha deciso di ascoltare testimoni al di fuori del Parlamento, senza coinvolgimento di tutte le parti. La decisione è stata presa dalla maggioranza di destra. Un esponente ha criticato il presidente, accusandolo di mancare di imparzialità e di essere funzionale a scopi politici, chiedendogli di dimettersi. La protesta si è concentrata sulla legittimità delle procedure e sulla rappresentanza equa all’interno della commissione.

“Lei dovrebbe dimettersi perché non è imparziale, perché sta dimostrando di essere funzionale a un obiettivo politico. Non è imparziale e invece dovrebbe rappresentare tutti e garantire la legittimità dei procedimenti “. A parlare così è il leader del M5s ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Destinatario: il presidente della commissione d’inchiesta sul Covid, Marco Lisei, Fratelli d’Italia. Anche la seduta di oggi si è consumata da scontri verbali tra gli schieramenti. L’ultima decisione di Lisei a far insorgere le opposizioni è stata quella di far audire nuovi testimoni fuori dalla Commissione, interrogate o ascoltate da personale delegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Commissione Covid, la destra decide da sola di sentire testimoni fuori dal Parlamento. Conte protesta con il presidente Lisei (Fdi): “Non è un presidente imparziale, è funzionale a un obiettivo politico”

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