Commissione Covid Bignami contro Conte | Regalò mascherine alla Cina da lui mancanza di trasparenza - VIDEO

Durante un'udienza in commissione d'inchiesta Covid, un membro di Fratelli d’Italia ha accusato l’ex premier di aver consegnato mascherine alla Cina senza trasparenza. La discussione si è concentrata sui primi giorni di agosto, quando si svolgerà l’audizione dell’ex capo del governo. La polemica riguarda presunte mancanze di chiarezza nel gesto di invio di dispositivi di protezione individuale.

Bignami contro Conte sui "regali" alla Cina riguardanti le mascherine. I primi giorni di agosto è attesa l'audizione dell'ex premier In commissione d'inchiesta Covid è stato il turno di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di FdI. Bignami, che si era dimesso dalla commissione proprio per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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