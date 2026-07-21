Commercio di prossimità Raccolta firme

Il Comune di Serravalle sostiene la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata a livello nazionale da Confesercenti, mirata a tutelare e rilanciare il commercio e i servizi di prossimità. La città promuove la raccolta firme per sostenere questa iniziativa, che mira a rafforzare il settore del commercio locale. La proposta invita i cittadini a partecipare firmando per favorire misure di tutela e sviluppo delle attività commerciali di vicinato.

Anche il Comune di Serravalle promuove la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata a livello nazionale da Confesercenti per tutelare e rilanciare il commercio e i servizi di prossimità. L’obiettivo della raccolta firme, fa sapere l’ente, è quello di portare in Parlamento una misura concreta contro la desertificazione commerciale, ossia il fenomeno "che negli ultimi anni ha provocato la chiusura di migliaia di negozi, botteghe, pubblici esercizi e attività di servizio". Il cuore della proposta è l’istituzione delle Zone economiche speciali di prossimità, nelle quali attivare programmi specifici per il rilancio del commercio locale. Tra le misure previste figurano agevolazioni fiscali, contributi per gli investimenti, semplificazioni burocratiche, sostegno ai presidi multiservizio e incentivi alla creazione di reti tra imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Una raccolta firme per il commercio di prossimità

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