"Questa proposta di legge è un campanello d’allarme sul futuro delle nostre città, dei grandi centri urbani come dei piccoli. Se non si aiutano le piccole e medie imprese del commercio e del turismo, il mondo in cui viviamo sarà del tutto differente a come lo abbiamo conosciuto sinora. Bisogna agire e subito. La nostra proposta di legge è fondamentale per la società", così Massimo Zucchini (in foto), Presidente provinciale di Confesercenti Bologna, ieri mattina ha incitato i bolognesi a firmare il progetto di legge d’iniziativa popolare promosso da Confesercenti Nazionale con il titolo "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta firme per risollevare il commercio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Man Who Outsmarted 90% Of Traders, And Became A US Investing Champion

Notizie e thread social correlati

Raccolta firme per sostenere proposta di legge di iniziativa popolare per il rilancio del commercio e dei servizi di vicinatoDomani alle 11:30 nella sede di Confesercenti ad Arezzo si terrà la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta...

Aiuti al commercio di vicinato. Proposta di legge di Confesercenti. Al via la campagna di raccolta firmeÈ partita una campagna di raccolta firme per una proposta di legge di Confesercenti volta a sostenere il commercio di vicinato.

Argomenti più discussi: Raccolta firme per risollevare il commercio; Appalti e salute, raccolta firme per 2 proposte legge; +Europa avvia a Milano una raccolta firme per migliorare Trenord; Professionisti sanitari. Via alla raccolta di firme per abolire il vincolo di esclusività: Facciamo sentire la nostra voce.