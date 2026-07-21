È stato confermato il decesso di Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente de La7 dagli Stati Uniti. La notizia, diffusa da fonti a Washington, ha colpito colleghi e pubblico. Compatangelo era noto per i suoi reportage sulla politica americana. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. La notizia ha suscitato shock e sorpresa tra chi seguiva il suo lavoro.

La notizia è arrivata da Washington e ha rapidamente raggiunto le redazioni italiane, lasciando sgomenti colleghi, amici e telespettatori. È morto Daniele Compatangelo, giornalista e storico corrispondente de La7 dagli Stati Uniti, conosciuto per il racconto puntuale della politica americana. Il giornalista aveva 50 anni. Secondo quanto confermato dalla madre all’agenzia Ansa, la causa della morte di Daniele Compatangelo è un improvviso infarto che lo ha colpito nella sua abitazione nella capitale statunitense. Daniele Compatangelo, come è morto il corrispondente de La7. Compatangelo si trovava in casa, a Washington, quando è stato colto dal malore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Com’è morto”. Daniele Compatangelo, la scoperta sul giornalista de La7 dopo la notizia che ha scioccato tutti in tv

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