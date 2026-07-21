Come far durare di più l’abbronzatura? Le 5 regole da seguire e i consigli della cosmetologa Giulia Penazzi

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per mantenere a lungo l’abbronzatura, la cosmetologa consiglia di applicare regolarmente un filtro solare, anche dopo aver preso il sole. È importante idratare la pelle con creme nutrienti e evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata. Dopo aver preso il sole, si suggerisce di usare prodotti doposole per favorire il recupero della pelle. Seguire queste pratiche aiuta a preservare l’abbronzatura più a lungo e a ridurre i rischi di danni cutanei.

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Nonostante la crescente consapevolezza sui rischi del sole, per la maggior parte delle persone l’abbronzatura resta un traguardo e un ideale estetico. A patto, ovviamente, che la pelle sia sempre protetta da un adeguato filtro solare. Dopo aver aspettato tutto l’anno le sospirate ferie al mare – sempre troppo brevi – l’obiettivo è solo uno: prolungare il più a lungo possibile la tintarella. “SPF adeguato, idratazione, esfoliazione, antiossidanti e doposole sono gli alleati indispensabili per mantenere la pelle luminosa e uniforme più a lungo”, spiega la cosmetologa Giulia Penazzi, autrice dei libri Invecchiare non è una colpa e Pelle a pelle (Edizioni Lswr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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