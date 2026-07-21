L’Italia si prepara alle Finals di Volleyball Nations League 2026 a Macao dopo aver concluso la fase intercontinentale al secondo posto con 10 vittorie e 28 punti. La squadra ha sperimentato l’utilizzo di Antropova e ha confermato Fersino come elemento stabile. La formazione si presenta con una nuova sicurezza rispetto a inizio giugno, dopo aver affrontato un percorso che ha coinvolto cambiamenti e conferme.

L’Italia si presenta alle Finals della Volleyball Nations League 2026 di Macao con una consapevolezza diversa rispetto a quella di inizio giugno. Il secondo posto conquistato nella fase intercontinentale, con 10 vittorie e 28 punti, racconta soltanto in parte il percorso della squadra di Julio Velasco. Il vero successo del CT è aver ampliato le soluzioni a disposizione, trovando risposte importanti sia dagli esperimenti iniziali sia dalle giocatrici chiamate a raccogliere responsabilità inattese. La prima grande novità della VNL è stata senza dubbio l’esperimento di Ekaterina Antropova schiacciatrice-ricevitrice. Nella prima settimana... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Come arriva l’Italia alle Finals di Nations League: dall’esperimento Antropova alla nuova certezza Fersino

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