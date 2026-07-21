come amazon ma per le armi

Il governo ucraino permette ai soldati di comprare online quelle di cui hanno bisogno, decentralizzando il sistema: è una delle innovazioni nella guerra contro la Russia Uno degli argomenti su cui si scontravano l’ex ministro della Difesa ucraino Mychajlo Fedorov e il generale Oleksandr Syrsky, il capo delle forze armate, era il sistema di acquisto e approvvigionamento di armi e droni per i soldati. Secondo i media ucraini Syrsky difendeva un metodo tradizionale basato sui fornitori, mentre Fedorov voleva ulteriormente ampliare un sistema avviato da meno di due anni che è stato soprannominato “l’Amazon delle armi”. È solo uno dei temi su cui... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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