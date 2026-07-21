Come Amazon ma per le armi
Il governo ucraino consente ai soldati di acquistare armi online, senza passare attraverso canali centralizzati. La decisione permette loro di fare acquisti direttamente da fornitori autorizzati, facilitando l’accesso a diversi tipi di armamenti. La misura riguarda armi leggere e munizioni, che possono essere ordinate tramite piattaforme digitali. Questa novità rappresenta un cambiamento nelle modalità di approvvigionamento, con il sistema che diventa più decentralizzato rispetto alle procedure tradizionali.
Il governo ucraino permette ai soldati di comprare online quelle di cui hanno bisogno, decentralizzando il sistema: è una delle innovazioni nella guerra contro la Russia Uno degli argomenti su cui si scontravano l’ex ministro della Difesa ucraino Mychajlo Fedorov e il generale Oleksandr Syrsky, il capo delle forze armate, era il sistema di acquisto e approvvigionamento di armi e droni per i soldati. Secondo i media ucraini Syrsky difendeva un metodo tradizionale basato sui fornitori, mentre Fedorov voleva ulteriormente ampliare un sistema avviato da meno di due anni che è stato soprannominato “l’Amazon delle armi”. È solo uno dei temi su cui... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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