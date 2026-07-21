A Carosino continua la rassegna “Visioni di… Vino” con lo spettacolo “Come acqua di mare”. L’evento, parte del progetto culturale promosso da CarusTeatro Aps, combina teatro, cinema ed enogastronomia. La manifestazione affronta temi legati al territorio, al lavoro, all’agricoltura, all’ambiente e alla cultura del vino. La serata si svolge nel contesto di un ciclo di incontri dedicati alle seconde occasioni e alla riflessione sulla vita.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Carosino la rassegna “Visioni di. Vino”, il progetto culturale promosso da CarusTeatro Aps che unisce teatro, cinema ed enogastronomia per affrontare temi legati al territorio, al lavoro, all’agricoltura, all’ambiente e alla cultura del vino. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 22 luglio nell’atrio del Castello Feudale d’Ayala Valva, dove andrà in scena “Come acqua di mare”, commedia scritta e diretta da Mimmo Fornaro. L’ingresso del pubblico è previsto alle 20.30, con inizio dello spettacolo alle 21. Prima della rappresentazione sarà possibile partecipare a una degustazione di eccellenze enogastronomiche locali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Come acqua di mare” arriva a Carosino: a “Visioni di… Vino” una riflessione sulla vita e sulle seconde occasioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinema, teatro e sapori del territorio: torna a Carosino la rassegna “Visioni di… Vino”La terza edizione della rassegna “Visioni di… Vino” inizierà giovedì 25 giugno a Carosino.

Carosino celebra il teatro: serata finale per il Premio Nazionale “Città di Carosino”La nona edizione del Premio Nazionale “Città di Carosino” si conclude con la serata finale del teatro.

Temi più discussi: Diga di Ridracoli, visioni contrastanti: Modello positivo. Non replichiamola; Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulla scena italiana ed internazionale; Nord-Sud-Ovest-Est: 4 punti cardinali e altrettanti chef per raccontare le Marche; Videocittà 2026, il Festival della Visione e della Cultura Digitale al Gazometro.

Di come si possa riscrivere l'Odissea restandole comunque fedele. Di come un poema di quasi tremila anni fa, possa parlare alle nostre esistenze di oggi. Di come scarnificare l'immagine dell'eroe Ulisse, per raccontarci l'uomo Odisseo. Di quanto possa ess x.com

Come DM, è male per me aggiustare occasionalmente piccoli dettagli per aiutare il gruppo a avere successo? reddit

'A Mare', visioni d'acqua e sogni di carta in mostra a ModenaUn'esposizione bipersonale mette in dialogo l'universo poetico di Daniela Alfarano con il cinema sperimentale di Daniele Pignatelli dal 5 luglio negli spazi del complesso ex chiesa San Paolo a Modena. ansa.it

Mediterraneo: la mostra al MAXXI di Roma che indaga su un mare antico e complessoParlare oggi del Mediterraneo è scelta ardita, quasi pericolosa. Un mare che cela gelosamente il glorioso passato di civiltà antiche, teatro di miti e di imprese navali e belliche, e che oggi è uno ... exibart.com