Roma, 21 luglio 2026 - Nasce in giorni politicamente caldi “Riformisti per l’Italia”, l’associazione fondata dal deputato Alessandro Colucci, responsabile lombardo di Noi Moderati, ispirata alla cultura socialista e liberalriformista e alla sua attualizzazione. In un momento in cui i confini della politica italiana e internazionale sono messi a dura prova dal radicalismo e dai populismi aggressivi, l’iniziativa mira a riportare il patrimonio valoriale e politico del grande riformismo italiano nel dibattito pubblico per offrire proposte concrete. Non un’operazione nostalgia, ma “una reazione positiva, costruttiva”, di “chi non vuole rassegnarsi al declino della politica, che troppo spesso fa iniziative per portare a casa un voto in più ma non è in grado di costruire un progetto approfondito”, spiega Colucci, presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Colucci (Noi moderati) lancia "Riformisti per l'Italia": il laboratorio del centrodestra che parte dai territori

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