Noi Moderati ad Arezzo l' incontro con il responsabile nazionale organizzazione del partito Alessandro Colucci

Il 10 maggio 2026, ad Arezzo si è svolto un incontro tra i rappresentanti locali di Noi Moderati e l’onorevole Alessandro Colucci, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito. L’appuntamento ha visto la partecipazione di membri del partito che hanno discusso di questioni organizzative e di strategie future. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai temi affrontati durante la riunione o alle decisioni prese.

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Arezzo, 10 maggio 2026 – Noi Moderati, ad Arezzo l'incontro con il responsabile nazionale organizzazione del partito onorevole Alessandro Colucci. È in programma per martedì 12 maggio alle ore 20, all’Hotel Minerva in via Fiorentina 4 ad Arezzo, un incontro pubblico con l’onorevole Alessandro Colucci, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Noi Moderati. L’appuntamento, aperto a cittadini, associazioni e imprese, si inserisce nel percorso di sostegno alla candidatura a sindaco di Marcello Comanducci in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. All’iniziativa saranno presenti anche i candidati al Consiglio comunale di Noi Moderati e lo stesso Marcello Comanducci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Noi Moderati, ad Arezzo l'incontro con il responsabile nazionale organizzazione del partito Alessandro Colucci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Referendum giustizia, l'onorevole Renata Polverini ad Arezzo per l'incontro pubblico di Noi ModeratiLa sezione provinciale di Noi Moderati organizza per sabato 14 marzo alle ore 10, presso l’Hotel Minerva, un incontro pubblico dedicato al referendum... Leggi anche: Apertura del punto elettorale di Noi Moderati ad Arezzo