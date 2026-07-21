Collage della memoria | gli archivi che immaginano il futuro

Notizia in breve

Nel quadro di «Performing PAC», si evidenzia come gli archivi e i documenti storici siano protagonisti nel plasmare il futuro. La mostra mette in mostra collage, opere contemporanee e materiali conservati, sottolineando il ruolo di questi elementi nell’immaginare nuove prospettive. In un’epoca di grande produzione di dati, si evidenzia come il passato archivistico possa influenzare le visioni future attraverso pratiche artistiche e di conservazione.