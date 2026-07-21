Collage della memoria | gli archivi che immaginano il futuro

Da vanityfair.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quadro di «Performing PAC», si evidenzia come gli archivi e i documenti storici siano protagonisti nel plasmare il futuro. La mostra mette in mostra collage, opere contemporanee e materiali conservati, sottolineando il ruolo di questi elementi nell’immaginare nuove prospettive. In un’epoca di grande produzione di dati, si evidenzia come il passato archivistico possa influenzare le visioni future attraverso pratiche artistiche e di conservazione.

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Nell'epoca dell’iper-produzione di dati, il futuro passa anche da ciò che abbiamo già conservato: collage, documenti d'archivio e opere contemporanee, nella nuova edizione di «Performing PAC». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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