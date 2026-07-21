Col termovalorizzatore energia per il territorio i sindaci frenano la proposta della Montello | Va risolto il problema degli odori

I sindaci dei comuni vicini hanno espresso riserve sulla proposta di Montello Spa, che prevede un impianto di incenerimento rifiuti con energia per il territorio e una Casa della Comunità. Nonostante l’assenso nel corso della Conferenza dei Servizi, i primi cittadini si sono concentrati sulla necessità di risolvere il problema degli odori. La proposta include anche un contributo di circa 20 unità, ma i timori legati ai fastidi ambientali frenano l’accoglienza.

Energia per i Comuni confinanti e una Casa della Comunità a beneficio della cittadinanza, a fronte di un assenso al progetto del termovalorizzatore nell’ambito della Conferenza dei Servizi: è la proposta avanzata dalla Montello Spa che, con il progettato impianto di incenerimento dei rifiuti, potrebbe mettere a disposizione qualcosa come 20.000 MWh prodotti dall’impianto stesso. “Una proposta che era già stata illustrata, seppur in via informale, ai sette Comuni confinanti nel corso dell’incontro svoltosi il 10 luglio presso il municipio di Montello, al quale ha partecipato, in rappresentanza degli altri 40 Comuni contrari all’inceneritore,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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