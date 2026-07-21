Clamoroso Napoli altro colpo di scena in difesa | salta il possibile affare!

Notizia in breve

Il trasferimento di Andrea Natali al Napoli è saltato. Il difensore centrale classe 2008 ha deciso di firmare con l’AZ Alkmaar e si trasferirà definitivamente in Olanda. La trattativa tra le due parti è stata interrotta e il giocatore non si unisce più alla squadra italiana. La notizia è stata ufficializzata poco dopo che si erano fatte insistenti voci sul possibile accordo.