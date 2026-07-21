Clamoroso Napoli altro colpo di scena in difesa | salta il possibile affare!

Da spazionapoli.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Andrea Natali al Napoli è saltato. Il difensore centrale classe 2008 ha deciso di firmare con l’AZ Alkmaar e si trasferirà definitivamente in Olanda. La trattativa tra le due parti è stata interrotta e il giocatore non si unisce più alla squadra italiana. La notizia è stata ufficializzata poco dopo che si erano fatte insistenti voci sul possibile accordo.

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Andrea Natali non approda a Napoli: il difensore centrale classe 2008 ha scelto l’AZ Alkmaar e il trasferimento definitivo in Olanda, chiudendo così la pista azzurra. Natali all’AZ Alkmaar: addio alla Serie A. La trattativa tra il Napoli e il giovane difensore centrale si è definitivamente arenata. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, Andrea Natali ha preferito restare all’estero e trasferirsi in Olanda, dove ritroverà l’AZ Alkmaar con cui ha già un passato. L’operazione si concretizza a titolo definitivo, non tramite prestito, segnando una scelta consapevole del classe 2008 di continuare la propria crescita nel campionato olandese piuttosto che affrontare la Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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