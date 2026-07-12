Seydou Fini si trasferisce in prestito dal Genoa al Frosinone, lasciando il Napoli senza un possibile acquisto in attacco. L’accordo tra le due squadre è stato definito, e il giocatore si è unito al club di Serie A. La trattativa, conclusa senza coinvolgimento diretto del Napoli, impedisce al club partenopeo di rafforzare la linea offensiva con Fini. La cessione è stata confermata ufficialmente.

Seydou Fini passa al Frosinone in prestito dal Genoa: il Napoli perde un’occasione offensiva nel suo calciomercato. Fini al Frosinone: affare chiuso con il Genoa. Il Frosinone ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Seydou Fini. L’attaccante classe 2006 arriva in prestito dal Genoa, come comunicato dal club giallazzurro attraverso i propri canali ufficiali. L’operazione rappresenta il ritorno di un calciatore già noto all’ambiente ciociaro, avendo già militato nella squadra nella stagione precedente. La formula temporanea consente al Frosinone di contare su una pedina offensiva di prospettiva senza impegno economico definitivo. Per il Napoli, questa mossa chiude definitivamente uno spiraglio di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, salta il colpo in prospettiva: ha firmato per un altro club in Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli beffato, salta un altro obiettivo di mercato: il blitz per 40 milioniIl trasferimento di Arthur Atta dall’Udinese alla Fiorentina per 40 milioni di euro ha impedito al Napoli di acquisire il centrocampista francese.

Leggi anche: Mercato Milan Live | Amorim ha firmato: Uzun primo colpo? Proposto Ugarte

Temi più discussi: Mercato Napoli: Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot; Calciomercato Napoli, doppio problema per Lukaku: la trattativa con il Besiktas può andare in fumo; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Manchester United-Ederson, saltato l'affare con l'Atalanta.

Roma, doppio nome caldo per le fasce: Diego Moreira (Strasburgo) e Garnacho (Chelsea) Salta l'affare Ederson-Man Utd, i Red Devils ora su Koné Napoli, affondo finale per Zeballos: agente in Italia, manca solo una cessione #Calciomercato #ASRo x.com

Scotto: Il Napoli non prenderà nessuno, ma l'angoscia dei tifosi non ha sensoIl presidente Aurelio De Laurentiis ha detto chiaramente che il Napoli ha l'esigenza primaria di cedere i tanti calciatori che non fanno parte del progetto tecnico e tattico del nuovo allenatore Massi ... msn.com

Sorpresa Khalaili: il Napoli frena, ha altre priorità. E l'Inter vuole chiudereCalciomercato Napoli, salta Khalaili? L'esterno piace anche all'Inter che ora è in pole rispetto al club di De Laurentiis ... tuttonapoli.net